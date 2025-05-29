Прокуратура Жамбылской области возбудила уголовное дело по факту растраты бюджетных средств в одном из колледжей региона, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщается, руководство "олледжа №15 при исправительном учреждении" Управления образования Жамбылской области подозревается в незаконном присвоении 25,5 миллиона тенге, выделенных на подготовку специалистов технического и профессионального образования.

По данным следствия, в течение трёх лет руководство колледжа получало финансирование за обучение осужденных, которые фактически не посещали занятия. Таким образом, средства выделялись без реального исполнения образовательных услуг.

5 февраля 2025 года по данному факту прокуратура начала досудебное расследование по статье 189, часть 4, пункт 2 УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества).

Расследование поручено Департаменту экономических расследований по Жамбылской области.

В интересах следствия подробности дела не разглашаются.

В прокуратуре заверили, что принимаются все меры для полного и объективного расследования инцидента и привлечения виновных к ответственности.