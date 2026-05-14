Руководство Минобороны ФРГ обвинили в партийной предвзятости

В Министерстве обороны Германии произошёл внутренний конфликт, передает BAQ.kz.

По данным издания BILD, на одном из собраний сотрудников работница ведомства заявила, что руководство якобы продвигает по службе чиновников, которые состоят в Социал-демократической партии Германии.

Сообщается, что её слова поддержали аплодисментами. После этого министр обороны Борис Писториус, который сам является представителем СДПГ, был вынужден ответить на обвинения перед сотрудниками.

В самом министерстве подтвердили, что такой инцидент действительно был, но отвергли все обвинения. Там заявили, что утверждения о каких-либо преимуществах для членов СДПГ при оценке работы не соответствуют действительности. Министр, по их словам, прямо и решительно это опроверг.

Поводом для обсуждений стала реорганизация ведомства. Сроки оценки работы сотрудников перенесли на несколько месяцев раньше. В министерстве объяснили это плановой подготовкой к изменениям в руководстве.

Часть сотрудников посчитала, что из-за этого могли ускоренно продвигать людей, связанных с СДПГ, используя прежние кадровые связи. Однако в министерстве подчеркивают, что партийная принадлежность не влияет на назначения и карьерный рост.