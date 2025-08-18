Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по ВКО совместно с прокуратурой и ДКНБ выявлен факт незаконной добычи драгоценных металлов в долине реки Шыбынды, Уланского района, передает BAQ.KZ.

По данным следствия, подозреваемые на протяжении двух лет, не имея лицензии, занимались незаконной добычей золота, самовольно изменяя русло реки. Для этого использовалась тяжелая спецтехника и промышленное оборудование для переработки руды.

Экологический ущерб от деятельности ТОО превысил 300 млн тенге. В ходе обыска правоохранительные органы изъяли 6,7 кг золота стоимостью около 382 млн тенге.

Организатор незаконной деятельности арестован на 2 месяца. Расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.