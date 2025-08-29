В Астане состоялась торжественная церемония вручения государственных наград, приуроченная к 30-летию Конституции Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.

Указом Президента за значительный вклад в социально-экономическое развитие страны, укрепление законности и порядка, группа граждан была отмечена высокими государственными наградами.

Выступая на церемонии, Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул историческое значение юбилея Основного закона и поблагодарил всех, кто стоял у истоков его разработки, а также тех, кто сыграл важную роль в проведении недавней конституционной реформы.

"30-летие Конституции — это историческая веха для нашей страны. Сегодня среди нас присутствуют граждане, стоявшие у истоков разработки первых проектов нашей Конституции, а также бывшие депутаты и известные учёные, принимавшие активное участие в реализации недавней конституционной реформы. Выражаю вам всем огромную благодарность", — отметил Токаев.

Президент сообщил, что в честь этого важного события им было принято решение вручить награды выдающимся представителям общества.