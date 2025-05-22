В Атырауской области вновь зафиксирован замор рыбы — на этот раз в канале близ села Тандай Махамбетского района. Местные жители обратили внимание на массовую гибель рыбы и мальков и сообщили о ситуации в компетентные органы. По предварительной версии, причина — обмеление водоема, вызванное нехваткой воды, передает BAQ.KZ.

Как пояснили специалисты журналистам телеканала КТК, в прошлом году паводковая вода принесла в канал большое количество рыбы. Сейчас же уровень воды критически снизился, что делает невозможным нормальное существование водных обитателей.

"В настоящее время на месте работают представители Жайык-Каспийской бассейновой инспекции, местных исполнительных органов и неравнодушные жители села Тандай. Погибшую рыбу утилизируют в соответствии с установленными алгоритмами. Оставшуюся — спасают и переносят в реку Урал", — сообщил Бекзат Сарсенгали, специалист управления природных ресурсов Атырауской области.

По информации экологов, аналогичная ситуация наблюдается и в других каналах региона. С начала года из них было выловлено и спасено более 9 миллионов мальков.

Сейчас усилия сосредоточены на минимизации ущерба и предотвращении новых случаев гибели рыбы.

Ранее массовый замор рыбы произошел в Костанайской области.