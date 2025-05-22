Рыба массово гибнет в Атырауской области
Массовая гибель рыбы в Атырауской области: специалисты выясняют причины.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Атырауской области вновь зафиксирован замор рыбы — на этот раз в канале близ села Тандай Махамбетского района. Местные жители обратили внимание на массовую гибель рыбы и мальков и сообщили о ситуации в компетентные органы. По предварительной версии, причина — обмеление водоема, вызванное нехваткой воды, передает BAQ.KZ.
Как пояснили специалисты журналистам телеканала КТК, в прошлом году паводковая вода принесла в канал большое количество рыбы. Сейчас же уровень воды критически снизился, что делает невозможным нормальное существование водных обитателей.
"В настоящее время на месте работают представители Жайык-Каспийской бассейновой инспекции, местных исполнительных органов и неравнодушные жители села Тандай. Погибшую рыбу утилизируют в соответствии с установленными алгоритмами. Оставшуюся — спасают и переносят в реку Урал", — сообщил Бекзат Сарсенгали, специалист управления природных ресурсов Атырауской области.
По информации экологов, аналогичная ситуация наблюдается и в других каналах региона. С начала года из них было выловлено и спасено более 9 миллионов мальков.
Сейчас усилия сосредоточены на минимизации ущерба и предотвращении новых случаев гибели рыбы.
Ранее массовый замор рыбы произошел в Костанайской области.
Самое читаемое
- Жара и гроза: в Казахстане объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды
- Подсудимый на допросе: Бил Шерзата Полата, но нож не видел
- Новый сервис помог тысячам казахстанцев рассчитать пенсии и пособия
- После аншлага в Астане: Джей Ло проведёт концерт в Алматы
- Конаев теряет население? Акимат объяснил "падение"