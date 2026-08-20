Рыбакина идет за миллионом: сколько она уже заработала в Цинциннати
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира серии WTA 1000 в Цинциннати. В матче 1/8 финала вторая ракетка мира обыграла россиянку Диану Шнайдер, занимающую 14-е место в рейтинге WTA, – 6:4, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 27 минут. Выход в четвертьфинал уже принес Рыбакиной 154 210 долларов призовых и 215 рейтинговых очков.
Для казахстанки это уже шестой четвертьфинал на турнирах WTA 1000 в нынешнем сезоне и третий в карьере в Цинциннати.
На победу Рыбакиной обратил внимание популярный теннисный аккаунт The Tennis Letter. Там отметили стабильность казахстанки: в 2026 году она одержала 29 побед при шести поражениях на харде, а всего выиграла 42 матча – это второй результат в туре.
«В последние недели она доказала одну вещь: ей не обязательно показывать свою лучшую игру, чтобы продолжать далеко проходить на турнирах. Именно это отличает хороших игроков от элитных», – говорится в публикации.
Rybakina d. Diana Shnaider 6-4 6-4 in Cincinnati— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 19, 2026
Elena reaches her 6th WTA 1000 quarterfinal of the season… Tremendous consistency.
29 wins, 6 losses on hard courts in 2026.
42nd win of the year… the 2nd most of any woman on tour.
She’ll face Iga Swiatek next.
✅3rd… pic.twitter.com/qg4ILQlryd
Отреагировала на результат Рыбакиной и Женская теннисная ассоциация (WTA).
«В идеальной форме. Елена Рыбакина выходит в четвертьфинал в Цинциннати!» – отметили в WTA.
In Perfect Form 🎾— wta (@WTA) August 19, 2026
Elena Rybakina advances to the quarterfinals in Cincinnati!#CincyTennis pic.twitter.com/jFuRNoQpaf
Впереди матч со Швентек
За место в полуфинале Рыбакина сыграет с пятой ракеткой мира Игой Швентек из Польши. В предыдущем раунде польская теннисистка победила француженку Диан Парри.
Четвертьфинальный матч Рыбакина – Швентек состоится 21 августа. Начало встречи предварительно запланировано на 04:00 по времени Казахстана.
Рыбакина считается одной из главных претенденток на титул в Цинциннати и посеяна на турнире под вторым номером. Победительница соревнований получит 1 086 220 долларов и 1000 рейтинговых очков.
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