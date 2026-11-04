Рыбакина начнет защиту титула с матча против чемпионки Уимблдона

Первая ракетка мира Елена Рыбакина узнала соперниц на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA), который пройдет с 8 по 15 ноября в американском Индиан-Уэллсе. Казахстанке предстоит защищать прошлогодний титул в компании двух сильных американок и действующей чемпионки Уимблдона.

По итогам жеребьевки Рыбакина попала в первую группу вместе с Кори Гауфф, Джессикой Пегулой и чешкой Линдой Носковой.

Первый матч казахстанка проведет 8 ноября против Носковой, которая в этом году выиграла Уимблдон. Об этом сообщается на официальном сайте WTA.

Во второй группе сыграют Арина Соболенко из Беларуси, россиянка Мирра Андреева, украинка Элина Свитолина и представительница Чехии Каролина Мухова.

Каждая теннисистка проведет по три матча на групповом этапе. Две лучшие участницы из каждого квартета выйдут в полуфинал.

Рыбакина приехала на турнир в статусе действующей чемпионки. В 2025 году она завоевала титул, обыграв в финале Арину Соболенко. Теперь казахстанка попытается повторить успех и второй год подряд завершить сезон победой на Итоговом турнире.