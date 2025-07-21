Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинги в одиночном и парном разрядах, и казахстанские спортсменки вновь заявили о себе на мировой арене, передает BAQ.KZ.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина улучшила свою позицию, поднявшись на одну строчку вверх. Теперь она занимает 12-е место в мировом рейтинге, имея в активе 2806 очков. Этот результат — очередное подтверждение стабильности и высокого уровня игры Рыбакиной, которая продолжает бороться за место в элите мирового тенниса.

Не менее уверенно выступает и вторая ракетка страны Юлия Путинцева — она сохранила за собой 43-ю позицию. Регулярные выходы в основную сетку крупных турниров позволяют ей удерживаться в топ-50 и демонстрировать зрелую и техничную игру.

В парном разряде Казахстан также не остался в стороне от мировой элиты. Анна Данилина, которая уже давно зарекомендовала себя как одна из лучших дабл-игроков, продолжает удерживать за собой 10-ю позицию в парном рейтинге. Ее стабильные результаты в турнирах Большого шлема и WTA подтверждают статус одной из ведущих парных теннисисток планеты.

Лидеры рейтинга остались прежними: на вершине — белоруска Арина Соболенко, следом за ней — американка Коко Гауфф, а третью строчку занимает польская звезда Ига Швёнтек.

Казахстанские теннисистки продолжают уверенно наращивать спортивные обороты, укрепляя позиции страны на мировой теннисной карте.