В Шэньчжэне продолжается напряжённый четвертьфинальный матч Кубка Билли Джин Кинг – 2025 между сборными Казахстана и США, передает BAQ.KZ.

После поражения в первом одиночном матче казахстанская команда вернула интригу благодаря блестящей игре Елены Рыбакиной.

Лидер сборной Казахстана, первая ракетка страны, уверенно обыграла седьмую ракетку мира Джессику Пегулу — 6:4, 6:1. Эта победа стала для Рыбакиной юбилейной — десятой в составе национальной сборной в рамках этого престижного турнира. Её уверенная игра не оставила шансов американке и позволила казахстанкам сравнять счёт в противостоянии — 1:1.

Теперь всё решится в парной встрече. За сборную Казахстана выступят Елена Рыбакина и Юлия Путинцева, их соперницами станут Джессика Пегула и Тейлор Таунсенд. Напряжение на корте достигает пика, и исход этой встречи определит, кто выйдет в полуфинал.