  • 20 Ноября, 01:07

Рыбакина сделала заявление перед WTL-2025 в Индии

Турнир пройдет в Бангалоре с 17 по 20 декабря.

Вчера, 23:45
sports.kz Вчера, 23:45
Вчера, 23:45
Фото: sports.kz

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина подтвердила участие в Мировой теннисной лиге 2025 года. Турнир пройдет в индийском Бангалоре с 17 по 20 декабря, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.

Вместе с Рыбакиной на корте выступят Ник Кирьос, Даниил Медведев, Паула Бадоса, Гаэль Монфис, Артюр Фис, Магда Линетт, Марта Костюк, а также индийские теннисисты Рохан Бопанна и Сумит Нагал.

"Я очень много слышала о теннисной культуре в Индии, и очень рада дебютировать здесь, в WTL. У лиги захватывающий формат, и я готова наслаждаться каждым моментом на корте вместе со своей командой", - приводит слова Рыбакиной India Today.

