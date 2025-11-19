Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина подтвердила участие в Мировой теннисной лиге 2025 года. Турнир пройдет в индийском Бангалоре с 17 по 20 декабря, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.

Вместе с Рыбакиной на корте выступят Ник Кирьос, Даниил Медведев, Паула Бадоса, Гаэль Монфис, Артюр Фис, Магда Линетт, Марта Костюк, а также индийские теннисисты Рохан Бопанна и Сумит Нагал.