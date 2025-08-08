Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Монреале, остановившись в шаге от финала, передает BAQ.KZ.

В полуфинальной встрече она проиграла представительнице Канады Виктории Мбоко - 6:1, 5:7, 6:7 (4:7).

Матч продолжался 2 часа 46 минут. Рыбакина уверенно начала поединок, взяв первый сет, однако затем уступила инициативу сопернице, занимающей 85-е место в мировом рейтинге. Несмотря на борьбу до последнего розыгрыша, казахстанка не смогла дожать Мбоко в решающем тай-брейке.

За игру Рыбакина подала 5 эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала 7 из 13 брейк-пойнтов.