Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина, занимающая 9-е место в рейтинге WTA, уверенно прошла в четвертьфинал престижного турнира WTA 1000 в Ухане, Китай, передает BAQ.KZ.со ссылкой на Sports.kz.

Во втором своем матче на турнире Рыбакина встретилась с представительницей Чехии Линдой Носковой, занимающей 17-е место в рейтинге. Встреча длилась 1 час 28 минут и завершилась в пользу казахстанской спортсменки со счетом 6:3, 6:4. Ранее на старте турнира Елена уже обыграла румынку Жаклин Кристиан со счетом 6:3, 6:4.

В четвертьфинале Рыбакина встретится с лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко из Беларуси, которая в своем матче переиграла россиянку Людмилу Самсонову — 6:3, 6:2. Действующей чемпионкой турнира является именно Соболенко. Призовой фонд соревнований в Ухане превышает 3,6 миллиона долларов, а победительница получит 596 тысяч долларов и 1000 рейтинговых очков.