Вторая ракетка мира Елена Рыбакина получила сложную сетку на турнире категории WTA 500 в Штутгарте, передает BAQ.KZ со ссылкой на sports.kz.

Сайт Tennisworldusa.org обратил внимание на непростую жеребьёвку для казахстанской теннисистки.

«Елена Рыбакина вернулась на турнир в Штутгарте после того, как в прошлом году решила не защищать свой титул, завоёванный в 2024 году.

Казахстанская теннисистка, которая в 2022 и 2023 годах проигрывала в Штутгарте в 1/8 финала, а в 2024-м выиграла трофей, в этом году посеяна под первым номером и пропустит первый круг турнира.

И в Штутгарте жребий оказался не очень благосклонен к Рыбакиной, поскольку в стартовом матче она может встретиться с 19-й ракеткой мира Диана Шнайдер, а затем в четвертьфинале столкнуться с пятой сеяной Жасмин Паолини.

Поздние стадии будут для Елены ничуть не легче: в полуфинале она может сыграть с Ига Швёнтек, а если пройдёт в финал, её там могут ждать Кори Гауфф или Элина Свитолина», — отмечается в материале.

Первая соперница Рыбакиной определится по итогам матча между Дианой Шнайдер и Тамарой Корпач.