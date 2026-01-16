  • 16 Января, 07:01

Рыбаков спасли из снежного плена в Акмолинской области

Подробности рассказали в службе 112.

Сегодня, 06:26
https://dzen.ru/fishing_soul Сегодня, 06:26
Сегодня, 06:26
Фото: https://dzen.ru/fishing_soul

Шестеро любителей зимней ловли эвакуированы с озера Жарлыколь Целиноградского района, передает BAQ.kz

Спасатели МЧС вызволили из снежного плена местных жителей, которые на двух автомобилях занимались рыбной ловлей на озере Жарлыколь. На вездеходе спасатели добрались до попавших в беду людей и эвакуировали их в село Жалгызкудук. В медицинской помощи они не нуждались. 

Напомним, ранее служба 112 сообщала о том, как пожарные в Северо-Казахстанской области не дали сгореть частному дому. 

