Рыбаков в лодке зажало льдинами в Павлодарской области
Спасатели МЧС вызволили рыбаков из ледяного плена.
Сегодня 2026, 05:32
129Фото: Pixabay.com
На озере Шандаксор в Павлодарской области двое рыбаков оказались в опасной ситуации — их резиновую лодку зажало между льдинами, а рыхлый весенний лёд отрезал путь к берегу, передает BAQ.KZ.
Тревожное сообщение поступило на пульт 112 из посёлка Солнечный. На место незамедлительно выехали сотрудники МЧС.
С использованием специального оборудования спасатели эвакуировали людей с опасного участка водоёма.
Благодаря профессиональным и слаженным действиям сотрудников МЧС рыбаки были успешно спасены. Медицинская помощь им не понадобилась.
