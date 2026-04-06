На озере Шандаксор в Павлодарской области двое рыбаков оказались в опасной ситуации — их резиновую лодку зажало между льдинами, а рыхлый весенний лёд отрезал путь к берегу, передает BAQ.KZ.

Тревожное сообщение поступило на пульт 112 из посёлка Солнечный. На место незамедлительно выехали сотрудники МЧС.

С использованием специального оборудования спасатели эвакуировали людей с опасного участка водоёма.

Благодаря профессиональным и слаженным действиям сотрудников МЧС рыбаки были успешно спасены. Медицинская помощь им не понадобилась.