Рыбалка обернулась ЧП: мужчину искали на Балхаше
22 Ноября 2026, 08:10
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22 Ноября 2026, 08:1022 Ноября 2026, 08:10
66Фото: изображение создано нейросетью
45-летнего мужчину, пропавшего во время рыбалки на озере Балхаш в Жамбылской области, обнаружили спасатели МЧС. Сообщение о пропаже поступило на пульт 112 после того, как мужчина, отправившийся на рыбалку на моторной лодке, не вернулся к назначенному времени.
Спасатели организовали поисковую операцию. Мужчину нашли на акватории озера в 24 километрах от берега. Выяснилось, что у моторной лодки сломался двигатель, поэтому рыбак не смог самостоятельно вернуться на сушу.
По данным МЧС, мужчина не пострадал и в медицинской помощи не нуждается.
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