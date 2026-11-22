45-летнего мужчину, пропавшего во время рыбалки на озере Балхаш в Жамбылской области, обнаружили спасатели МЧС. Сообщение о пропаже поступило на пульт 112 после того, как мужчина, отправившийся на рыбалку на моторной лодке, не вернулся к назначенному времени.

Спасатели организовали поисковую операцию. Мужчину нашли на акватории озера в 24 километрах от берега. Выяснилось, что у моторной лодки сломался двигатель, поэтому рыбак не смог самостоятельно вернуться на сушу.

По данным МЧС, мужчина не пострадал и в медицинской помощи не нуждается.