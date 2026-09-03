Рынок акций Казахстана вырос до 47,7 трлн тенге

Капитализация казахстанского рынка акций на 1 августа 2026 года достигла 47,7 трлн тенге. За июль показатель вырос на 0,3%, а с начала года – сразу на 22,3%.

Одним из факторов роста стало подорожание акций «КазМунайГаза» на 2,3% и Народного банка Казахстана на 5,7%.

Индекс KASE за июль прибавил 1,2% и достиг 7 807,55 пункта. С начала года его рост составил 11%.

При этом активность непосредственно на рынке акций снизилась. Объем торгов в июле составил 19,8 млрд тенге, сократившись за месяц на 20,1%. Снижение связано преимущественно с уменьшением объемов торгов бумагами «КазМунайГаза», «Казатомпрома» и Kaspi.kz.

Заметный рост, напротив, произошел на рынке корпоративных облигаций. Объем торгов ими увеличился в 3,7 раза – до 1,3 трлн тенге. Общий объем корпоративного долга, обращающегося на KASE, достиг 16,8 трлн тенге.

Торгуемый на бирже государственный долг составил 36,4 трлн тенге, увеличившись с начала года на 14,2%. В июле объем торгов государственными ценными бумагами вырос на 28,8% – до 1 трлн тенге.

Продолжает увеличиваться и число инвестиционных счетов. На начало августа в системе номинального держания Центрального депозитария насчитывалось 5,75 млн счетов – на 2,4% больше, чем месяцем ранее.