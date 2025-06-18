В Казахстане зафиксирован резкий рост ввода в эксплуатацию зданий торговли и сервиса. По данным Бюро национальной статистики, за январь–май 2025 года было сдано 344 объекта — это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, и максимальный показатель за последние шесть лет, передает BAQ.KZ

Основной вклад обеспечили здания торговли — 245 объектов, что также вдвое превышает уровень годичной давности. Особенно бурный рост наблюдается в сегментах специализированных магазинов (+300%) и супермаркетов (+165%). Существенно увеличилось количество введённых минимаркетов (113 ед., +64%), торговых домов (41 ед., +95%) и автоцентров (10 ед., +100%).

Активно развивается и сектор сервисных зданий — 67 объектов, что на 86% больше, чем годом ранее. В числе лидеров — бани (21 объект, +133%) и автомойки (17 объектов, +89%).

Кроме того, отдельной категорией выделены прочие здания торговли и сервиса, включая торгово-развлекательные центры (ТРЦ). В этом сегменте также зафиксирован рекордный рост: 14 новых ТРЦ, что в 4,5 раза больше, чем в прошлом году.

Отметим, ввод в эксплуатацию не всегда означает новое строительство — зачастую речь идёт о реконструированных зданиях, получивших новую коммерческую функцию.

Статистика подтверждает: коммерческая недвижимость в Казахстане переживает волну активного развития, отражая общий тренд на рост потребительского сектора и деловой активности.