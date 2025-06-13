За январь–май 2025 года объем почтовых и курьерских услуг в Казахстане составил 35,4 млрд тенге, что на 4,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в Бюро национальной статистики, передает BAQ.KZ.

Из общей суммы 8,6 млрд тенге пришлись на услуги, оказанные населению.

Наибольшая доля рынка традиционно приходится на Алматы — 58,9% или 20,8 млрд тенге.

Второе место занимает Астана, где объем услуг составил 4,8 млрд тенге.

Цены на курьерскую доставку продолжают расти: за год они подорожали на 3,3%, а отправка посылок — на 17,7%.