Рынок жилья оживился: число сделок выросло на 23%

В Казахстане в апреле 2026 года значительно выросла активность на рынке недвижимости. Количество сделок купли-продажи жилья увеличилось на 23,4% по сравнению с мартом, передает BAQ.kz со ссылкой на Бюро национальной статитстики.

Что происходит на рынке

Всего в апреле было зарегистрировано 35 154 сделки против 28 493 месяцем ранее. Наибольшая активность традиционно наблюдается в крупнейших городах страны. Лидером остается Алматы с 6 498 сделками, следом идет Астана - 6 193 сделки. В тройку также вошла Карагандинская область с показателем 2 841 сделка.

Наименьшая активность зафиксирована в области Ұлытау - всего 324 сделки.

Где рост максимальный

По сравнению с мартом рост отмечен почти во всех регионах страны. Исключением стала Атырауская область, где количество сделок снизилось на 5,6%.

Наиболее заметная динамика наблюдается в области Ұлытау, где показатель вырос сразу на 55,8%. Существенный рост также зафиксирован в Кызылординской области и области Абай.

Какие объекты покупают чаще

Основную долю рынка по-прежнему занимают квартиры. В апреле было зарегистрировано 27 331 сделка с жильем в многоквартирных домах - это почти 78% от общего объема.

Чаще всего покупатели выбирают двухкомнатные квартиры - на них пришлось более 10 тысяч сделок.

Сегмент частных домов также показал рост. Количество сделок увеличилось на 31,5% и достигло 7 823. Наиболее заметный рост в этом сегменте зафиксирован в Северо-Казахстанской области, области Абай и области Ұлытау.

Годовая динамика

Несмотря на рост в месячном выражении, в годовом сравнении рынок демонстрирует снижение. По сравнению с апрелем 2025 года количество сделок сократилось на 4,6%.

Аналогичная динамика наблюдается и по итогам первых четырех месяцев года - показатель также снизился на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.