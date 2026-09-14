В августе 2026 года в Казахстане зарегистрировали 35 807 сделок купли-продажи жилья.

Как сообщает Бюро национальной статистики, по сравнению с июлем показатель снизился на 3,6%.

Где покупали больше всего

Лидерами по количеству сделок стали Алматы – 7 690 сделок (21,5%) и Астана – 6 398 (17,9%). На третьем месте оказалась Карагандинская область – 2 825 сделок (7,9%).

Меньше всего сделок зарегистрировали в области Улытау – 277 (0,8%).

Где вырос спрос

Несмотря на общее снижение, в ряде регионов число сделок увеличилось.

По сравнению с июлем наибольший рост зафиксирован в:

Алматы – 5,9% ;

; Костанайской области – 5,5% ;

; Карагандинской области – 5,1%.

Наибольшее снижение отмечено в Алматинской области – 21,1%, Атырауской – 15,7% и Жамбылской – 13,7%.

Какие квартиры покупали чаще

Количество сделок с квартирами в многоквартирных домах в августе снизилось на 3%, или на 856 сделок, по сравнению с июлем.

Всего было зарегистрировано 27 719 сделок с квартирами, что составляет 77,4% от общего количества сделок с жильем.

Больше всего квартир продали в Алматы – 26%, Астане – 22,6% и Карагандинской области – 8,4%.

Самыми востребованными остаются однокомнатные квартиры. В августе по ним зарегистрировали 10 806 сделок.

Что с продажами частных домов

Количество сделок с индивидуальными жилыми домами также сократилось – на 5,8%, или 495 сделок.

Всего в августе зарегистрировали 8 088 сделок с индивидуальными домами.

Рост числа сделок отмечен в Кызылординской области – 7,8%, Карагандинской – 6,3% и области Жетысу – 2,7%.

Наибольшее снижение зафиксировано в Восточно-Казахстанской области – 15%, Алматы – 14,6% и Актюбинской области – 12,3%.

Как изменилась ситуация за год

По сравнению с августом 2025 года количество сделок купли-продажи жилья сократилось на 13,5% – с 41 380 до 35 807 сделок.

Наибольший рост за год отмечен в Туркестанской области – 9,8%. Самое существенное снижение зарегистрировано в Астане – 32,3%.

В целом за январь-август 2026 года количество сделок с жильем уменьшилось на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.