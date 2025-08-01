С 1 августа 2025 года в Абайской, Актюбинской и Алматинской областях вступают в силу изменения в адресах дежурных Центров обслуживания населения (ЦОНов), передает BAQ.KZ.

Обновлённый список адресов доступен на официальных страницах в социальных сетях — в формате карусели, чтобы каждый мог быстро найти нужную информацию.

Напоминаем, что дежурные ЦОНы продолжают работать в удобном режиме: по будням — с 09:00 до 20:00, по субботам — с 09:00 до 13:00. Это позволяет гражданам получать государственные услуги без очередей и с максимальным комфортом.

Дежурные специализированные ЦОНы (спецЦОНы), предоставляющие услуги, связанные с регистрацией автотранспорта и водительскими удостоверениями, принимают заявления с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00, а готовые документы можно забрать до 20:00. В субботу приём документов осуществляется с 09:00 до 12:00, а выдача — до 13:00.

Обращаем внимание, что в Восточно-Казахстанской области режим работы ЦОНов отличается — они открываются и закрываются на час раньше. Жителям региона рекомендуется учитывать это при планировании визитов.