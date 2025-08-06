С 11 августа в Казахстане меняется порядок получения ЭЦП
Минцифры переводит получение ЭЦП полностью в онлайн.
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С 11 августа 2025 года в Казахстане вступают в силу новые правила получения электронной цифровой подписи (ЭЦП) — теперь услуга будет предоставляться исключительно в онлайн-формате, передает BAQ.KZ.
Об этом сообщает Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
Цель нововведения — усилить защиту персональных данных и сохранить цифровую идентичность граждан. Новый порядок исключает возможность получения ЭЦП третьими лицами, что особенно актуально в условиях роста числа цифровых сервисов.
Ранее ключи ЭЦП можно было получить как онлайн, так и при личном обращении в ЦОН. Теперь процесс полностью переведён в онлайн. Для получения электронной подписи нужно:
- Зайти на портал egov.kz или pki.gov.kz;
- Подать онлайн-заявку;
- Пройти биометрическую идентификацию — система распознаёт лицо через камеру.
- Если биометрическая проверка пройдена успешно, ключ ЭЦП выдаётся сразу — без участия сотрудников ЦОН.
В случае сбоя или ошибки (например, если в базе отсутствует фотография), система предоставляет до пяти попыток повторной идентификации. Только после исчерпания всех пяти попыток открывается возможность обратиться в ЦОН и пройти проверку у оператора.
Важно: без предварительных неуспешных онлайн-попыток в ЦОН подать заявку нельзя — оператор не сможет оказать услугу.
Для граждан без доступа к интернету или технике в ЦОН будут работать зоны самообслуживания. Там можно пройти биометрию и получить ключ ЭЦП, также без участия оператора.
По данным МЦРИАП, в 2025 году уже выдано более 14,9 млн ЭЦП, из которых 92,25% — через онлайн-идентификацию. Только 7,75% — через ЦОН, что подтверждает востребованность и удобство дистанционного формата.
Новые меры направлены на повышение информационной безопасности. Электронная подпись, приравненная к собственноручной, должна быть доступна исключительно её владельцу — использование биометрии помогает надёжно подтвердить личность и предотвратить мошенничество.
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