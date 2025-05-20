В Жамбылской области продолжается масштабная реализация национального проекта "Ауыл аманаты", направленного на развитие села и поддержку агропромышленного комплекса. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления АО "Социально-предпринимательская корпорация Тараз" Равиль Төлебаев на брифинге в Региональной службе коммуникаций, передает BAQ.KZ.

С 2019 по 2024 год в рамках проекта было профинансировано 8 027 сельских проектов на общую сумму 38,4 млрд тенге, выделенных из республиканского бюджета. Кроме того, только в 2024 году на кредитование агроинвестпроектов выделено дополнительно 8,5 млрд тенге из республиканского и местного бюджетов.

Среди профинансированных инициатив:

строительство молочно-товарных ферм (4 проекта),

возведение овощехранилищ (6 проектов),

развитие переработки сельхозпродукции (4 проекта),

внедрение капельного орошения (1 проект).

Три проекта уже завершены и введены в эксплуатацию, остальные 12 находятся в стадии реализации и будут завершены до конца 2025 года.

Одновременно ведется работа по стабилизации цен на продукты. В начале 2025 года в ответ на рост цен на картофель из стабфонда было поставлено 415,2 тонны продукта в магазины Тараза по цене 130 тенге за килограмм.

Также в регионе развиваются индустриальные зоны и инвестиционная инфраструктура. До конца июня 2025 года в индустриальной зоне "Тараз" и СЭЗ "Jibek Joly" планируется ввод современных производственных площадок, финансируемых Фондом развития промышленности. Здесь появится более 1 400 новых рабочих мест.

Для привлечения инвесторов в мае 2024 года создана дирекция "Zhambyl Invest", которая уже провела свыше 300 встреч и консультаций, подписано 25 соглашений с инвесторами.