С 2026 года пенсионные выплаты из ЕНПФ не будут облагаться налогом
Льгота будет действовать только для резидентов Казахстана.
В настоящее время в Казахстане пенсии, выплачиваемые из государственного бюджета, не облагаются налогом. Тем временем, выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) облагаются индивидуальным подоходным налогом (ИПН) в размере 10 %, передает корреспондент BAQ.KZ.
То есть пенсионные накопления граждан по трудовому стажу (ОПВ, ВОПВ, ДОПВ) рассматриваются как облагаемый доход. При этом налог удерживается не в момент внесения взносов, а при получении пенсионных выплат.
В ЕНПФ сообщили, что данная норма будет действовать до конца 2025 года.
Что изменится в 2026 году?
Согласно новому Налоговому кодексу, который вступит в силу с 1 января 2026 года:
Со всех видов пенсионных выплат из ЕНПФ индивидуальный подоходный налог удерживаться не будет;
Это изменение также коснется единовременных пенсионных выплат (ЕПВ), например, на покупку жилья или лечение;
Граждане, которые ранее получили ЕПВ и отложили уплату налога, с 2026 года будут полностью освобождены от ИПН.
Льгота распространяется только на граждан, имеющих статус резидента Казахстана. Для нерезидентов освобождение от налогообложения не предусмотрено.
