В настоящее время в Казахстане пенсии, выплачиваемые из государственного бюджета, не облагаются налогом. Тем временем, выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) облагаются индивидуальным подоходным налогом (ИПН) в размере 10 %, передает корреспондент BAQ.KZ.

То есть пенсионные накопления граждан по трудовому стажу (ОПВ, ВОПВ, ДОПВ) рассматриваются как облагаемый доход. При этом налог удерживается не в момент внесения взносов, а при получении пенсионных выплат.

В ЕНПФ сообщили, что данная норма будет действовать до конца 2025 года.

Что изменится в 2026 году?

Согласно новому Налоговому кодексу, который вступит в силу с 1 января 2026 года:

Со всех видов пенсионных выплат из ЕНПФ индивидуальный подоходный налог удерживаться не будет;

Это изменение также коснется единовременных пенсионных выплат (ЕПВ), например, на покупку жилья или лечение;

Граждане, которые ранее получили ЕПВ и отложили уплату налога, с 2026 года будут полностью освобождены от ИПН.

Льгота распространяется только на граждан, имеющих статус резидента Казахстана. Для нерезидентов освобождение от налогообложения не предусмотрено.