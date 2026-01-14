  • 14 Января, 20:53

С 21 января США приостанавливают выдачу виз гражданам 75 стран

Фото: pexels.com

По информации телеканала Fox News, это решение Госдепартамента США принято в рамках ужесточения контроля за заявителями. Новые меры начнут действовать с 21 января и до дальнейшего уведомления, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.

В список попавших под ограничения стран помимо России входят Афганистан, Бразилия, Египет, Иран, Ирак, Йемен, Нигерия, Сомали, Таиланд и "другие страны", пишет Fox News. По данным телеканала, в служебной записке руководство Госдепа объясняет решение желанием "пресечь деятельность заявителей, которые, как считается, могут стать обузой для общества".

Ранее СМИ стало известно о планах Белого дома отказывать в выдаче виз иностранцам, которые больны ожирением, раком, диабетом и другими хроническими заболеваниями. В администрации Дональда Трампа считают, что такие приезжие могут остаться в США и затем будут пользоваться в стране программами социального обеспечения или будут помещены в специализированные учреждения.

