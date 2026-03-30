С апреля существенного роста коммунальных тарифов для населения не ожидается. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Нурлан Болатбаев, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, несмотря на предложения экспертов повысить тарифы на 15%, в соответствии с действующими документами для населения они фактически останутся на прежнем уровне.

«Можно сказать, что роста для населения не будет. Эксперты говорят о необходимости повышения на 15%, однако согласно нашим документам с апреля повышение тарифов практически отсутствует. Это связано с тем, что финансирование коммунальной инфраструктуры было предусмотрено заранее. Оно распределено по этапам, часть проектов завершена в прошлом году. Сейчас проводится пересмотр тарифов с учетом объема работ и финансирования», — отметил Нурлан Болатбаев.

Согласно официальным данным, степень износа коммунальной инфраструктуры ежегодно увеличивается на 3–4%. Для снижения этого показателя необходимо наращивать объем капитального ремонта и привлекать дополнительные инвестиции.

В отрасли также сохраняется дефицит кадров. С прошлого года в рамках пилотных проектов началось освоение 31 млрд тенге. В этом году на модернизацию инфраструктуры потребуется более 1 трлн тенге.

Общественный деятель и эксперт по тарифообразованию Марат Мустафин подчеркнул, что в вопросах тарифной политики важна открытость.

«Население должно понимать, на какие цели повышаются тарифы. Несколько лет назад в Экибастузе и Риддере произошли серьезные аварии — это последствия недостатка инвестиций и финансирования. После этого правительство приняло пятилетний план и приступило к модернизации энергетической и водной инфраструктуры в регионах», — сказал он.

В Казахстане реализуется национальный проект «Модернизация энергетического и коммунального секторов». В 2025 году работа в этом направлении велась по четырем основным блокам: нормативная база, финансирование, инвестиционные проекты и коммуникация.

В результате из 17 пилотных проектов были реализованы шесть. В Шымкенте и Туркестанской области обновили электрические сети, что повысило надежность электроснабжения. В Тайынше удалось снизить износ тепловых сетей, а в Темиртау улучшилось качество теплоснабжения.

В этом году модернизация коммунальной инфраструктуры продолжится. По стране планируется отремонтировать 7,6 тысячи километров сетей.

Тарифная политика будет сопровождаться мерами социальной поддержки. Государство оказывает помощь социально уязвимым категориям граждан через механизм жилищной помощи. Если расходы на коммунальные услуги превышают 5–10% дохода семьи, разница компенсируется за счет бюджета. По итогам 2025 года такую помощь получили 10 057 семей.