Глава МВД заявил, что любое происшествие с участием сотрудников органов внутренних дел получает принципиальную оценку и рассматривается как чрезвычайное событие. Об этом он рассказал в интервью Polisia.kz.

По его словам, полицию нельзя отделять от общества и оценивать всю систему только по отдельным случаям. Он подчеркнул, что в органы внутренних дел приходят молодые специалисты, которым предстоит принимать решения, влияющие на безопасность и судьбы людей.

"Работаем, воспитываем, если необходимо – наказываем. Если человек сознательно переступает черту закона, нарушает присягу и предает интересы службы, считаю это предательством. А с предателями разговор короткий", – сказал он.

Глава МВД также отметил, что задача полиции не ограничивается борьбой с правонарушениями.

"Полиция является одним из главных проводников государственной политики в вопросах закона и порядка. Наши сотрудники представлены практически в каждом населенном пункте страны. Во многих отдаленных селах именно участковый инспектор является тем представителем государства, к которому люди обращаются за помощью, советом и поддержкой. Порой рядом может не быть других государственных органов, но полиция всегда остается рядом с людьми", – отметил он.

Министр добавил, что современный полицейский должен не только реагировать на правонарушения, но и формировать в обществе культуру законопослушания, личным примером показывать уважение к закону, помогать гражданам и укреплять доверие между государством и обществом.

Ранее глава МВД Ержан Саденов высказался о тех, кто называет нашу страну "штрафстаном".