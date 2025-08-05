Министр здравоохранения Акмарал Альназарова на заседании Правительства сообщила, что с сентября текущего года вводится новая надзорная функция в родильных домах, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Как отметила Акмарал Альназарова, по фактам материнской и детской смертности проведены внеплановые проверки в 44 медорганизациях.

Также организованы масштабные проверки объектов родовспоможения в Жамбылской и Акмолинской областях.

По итогам проверок регионами утверждены оперативные меры по устранению нарушений.

"С сентября текущего года будет внедрена надзорная функция Комитетом медицинского и фармацевтического контроля до приостановления лицензии и отстранения от работы специалиста при отсутствии сертификата. Также будут усилены службы поддержки пациентов и квалификационные требования", - сказала министр.

Для повышения эффективности регионального управления качеством медицинской помощи включены индикаторы качества в KPI.

Совершенствуется система аккредитации с учетом международных стандартов.