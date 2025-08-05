С сентября роддома в Казахстане начнут лишать лицензий за нарушения
Минздрав ужесточает контроль над родильными домами.
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Министр здравоохранения Акмарал Альназарова на заседании Правительства сообщила, что с сентября текущего года вводится новая надзорная функция в родильных домах, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Как отметила Акмарал Альназарова, по фактам материнской и детской смертности проведены внеплановые проверки в 44 медорганизациях.
Также организованы масштабные проверки объектов родовспоможения в Жамбылской и Акмолинской областях.
По итогам проверок регионами утверждены оперативные меры по устранению нарушений.
"С сентября текущего года будет внедрена надзорная функция Комитетом медицинского и фармацевтического контроля до приостановления лицензии и отстранения от работы специалиста при отсутствии сертификата. Также будут усилены службы поддержки пациентов и квалификационные требования", - сказала министр.
Для повышения эффективности регионального управления качеством медицинской помощи включены индикаторы качества в KPI.
Совершенствуется система аккредитации с учетом международных стандартов.
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