Олимпийский призер Сакен Бибосынов продолжил победную серию сборной Казахстана на чемпионате мира по боксу-2025, который проходит в Дубае, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

10 декабря казахстанский спортсмен уверенно пробился в полуфинал и обеспечил себе как минимум бронзовую награду.

В бою за выход в четверку сильнейших в категории до 54 кг Бибосынов встретился с Мвенго Мвале из Замбии. Казахстанец с первых секунд захватил инициативу и доминировал на всех участках ринга — контролировал дистанцию, опережал соперника по скорости и действовал значительно точнее.

По итогам трёх раундов судьи единогласно отдали победу Бибосынову, что позволило ему выйти в медальную стадию турнира.

В полуфинале казахстанца ждёт представитель Непала — Чандра Бахадур Тапа. Победа откроет Бибосынову путь к финалу мирового первенства.