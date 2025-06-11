  • 11 Июня, 22:50
  • BAIGENEWS

Салютам не снилось: видео Луны над горами Алматы восхитило пользователей

Завораживающее видео Луны над гостиницей "Казахстан" стало вирусным.

Сегодня, 21:54
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Кадр видео Сегодня, 21:54
Сегодня, 21:54
91
Фото: Кадр видео

Пользователи соцсетей восхищаются новым видео, снятым популярным фотографом из Алматы Дмитрием Доценко. 11 июня он опубликовал кадры, на которых полная Луна "катится" над горами и знаменитой гостиницей "Казахстан", передает BAQ.KZ.

"Полная Луна над горами и великолепной гостиницей "Казахстан". Кажется, это красивее салютов и шоу дронов. И совершенно бесплатно. Наслаждайтесь", — подписал он ролик.

Фотограф также отметил, что на видео можно разглядеть телевизоры в окнах на последних этажах отеля.

Публикация вызвала бурную реакцию в соцсетях. В комментариях пользователи делятся восторгом и поэтическими метафорами:

  • "Великолепно!"
  • "Словно колобок с горки скатился!"
  • "Это чудо природы. К сожалению, мало кто сейчас смотрит на звёзды и Луну…"
  • "Салюты и дроны рядом не стоят с этой красотой".

Пользователи отмечают, что такие природные явления напоминают о вечных вещах, мимо которых мы часто проходим мимо. Видео стремительно набирает просмотры и репосты, а комментаторы благодарят автора за "момент волшебства".

Ранее он снял космический старт с Байконура.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Дмитрий Доценко / Фотограф Алматы (@dots_foto)

Самое читаемое

Наверх