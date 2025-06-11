Салютам не снилось: видео Луны над горами Алматы восхитило пользователей
Завораживающее видео Луны над гостиницей "Казахстан" стало вирусным.
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Пользователи соцсетей восхищаются новым видео, снятым популярным фотографом из Алматы Дмитрием Доценко. 11 июня он опубликовал кадры, на которых полная Луна "катится" над горами и знаменитой гостиницей "Казахстан", передает BAQ.KZ.
"Полная Луна над горами и великолепной гостиницей "Казахстан". Кажется, это красивее салютов и шоу дронов. И совершенно бесплатно. Наслаждайтесь", — подписал он ролик.
Фотограф также отметил, что на видео можно разглядеть телевизоры в окнах на последних этажах отеля.
Публикация вызвала бурную реакцию в соцсетях. В комментариях пользователи делятся восторгом и поэтическими метафорами:
- "Великолепно!"
- "Словно колобок с горки скатился!"
- "Это чудо природы. К сожалению, мало кто сейчас смотрит на звёзды и Луну…"
- "Салюты и дроны рядом не стоят с этой красотой".
Пользователи отмечают, что такие природные явления напоминают о вечных вещах, мимо которых мы часто проходим мимо. Видео стремительно набирает просмотры и репосты, а комментаторы благодарят автора за "момент волшебства".
Ранее он снял космический старт с Байконура.
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