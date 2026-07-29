Самая большая угроза ИИ — не безработица: что показало исследование

Эксперты Массачусетского технологического института (MIT) оценили вероятность катастрофического сценария, связанного с искусственным интеллектом, в 10%. Если развитие ИИ останется без эффективного контроля и регулирования, этот риск может превысить 20%. Такие выводы содержатся в исследовании, основанном на опросе 272 специалистов.

Они оценили 24 потенциальные угрозы ИИ и вероятность того, что до 2030 года они приведут к катастрофическим последствиям — гибели более миллиона человек, ущербу свыше 100 млрд долларов или масштабным общественным потрясениям. Самым опасным сценарием эксперты назвали выход искусственного интеллекта из-под контроля. По их мнению, такие системы могут использоваться для кибератак, создания оружия, манипулирования людьми и вмешательства в политические процессы.

Массовая безработица, которой часто опасаются, заняла лишь четвертое место в рейтинге рисков. По данным Stanford AI Index, к 2025 году доля людей, которых развитие ИИ вызывает беспокойство, выросла с 39% до 52%. При этом эксперты отмечают, что эффективные механизмы регулирования отрасли пока только формируются.

Наиболее уязвимыми к рискам ИИ исследователи назвали информационную сферу, национальную безопасность и финансовый сектор.