Саммит ОТГ в Туркестане: ждать ли прорывных решений и новых цифровых инициатив

Предстоящий неформальный саммит Организации тюркских государств в Туркестане станет логичным продолжением курса на углубление тюркской интеграции, однако главной его особенностью станет не политическая составляющая, а акцент на практических проектах и цифровом развитии. Такое мнение в беседе с BAQ.KZ высказал эксперт, комментируя ожидания от предстоящей встречи лидеров.

По его словам, амбиции ОТГ сохраняются с момента институционального становления организации, а сегодня сотрудничество между странами охватывает уже 32 направления.

«Большие амбиции у Организации тюркских государств сохраняются с самого начала ее институционального становления. Сегодня сотрудничество в рамках ОТГ охватывает 32 направления, которые отражены на официальном сайте организации и закреплены через соответствующие договоры и инструменты взаимодействия. В этом смысле третий неформальный саммит ОТГ в Туркестане следует рассматривать как часть планомерной стратегии развития тюркского сотрудничества. С одной стороны, он продолжает уже сформированную линию на углубление взаимодействия между странами. С другой стороны, от саммита не стоит ожидать громких и тем более политических решений, выходящих за рамки наработанного курса», – отметил ведущий аналитик Института евразийской интеграции Нуралы Камал.

Собеседник подчеркнул, что в условиях глобальной конкуренции Казахстан и другие участники организации делают ставку на прагматичную интеграцию, основанную на взаимной выгоде.

«Сегодня в международной политике часто пытаются противопоставлять одни союзы и объединения другим, особенно на фоне конфликтов и конкуренции между различными центрами силы. Однако Казахстан уже давно занимает твердую позицию, которую, на мой взгляд, разделяют и другие участники ОТГ. Ее суть заключается в том, что ключевым принципом интеграции должно оставаться взаимовыгодное сотрудничество. Именно поэтому взаимодействие в рамках организации развивается планомерно. За последние годы была сформирована институциональная база, появились устойчивые механизмы диалога и координации», – подчеркнул он.

Теперь, по словам эксперта, основной акцент смещается на получение конкретного экономического эффекта.

«Основной акцент логически смещается к достижению измеримых результатов. Все решения и проекты в рамках ОТГ должны иметь практическую значимость, а экономические инициативы должны превращаться в реальные инвестиции, новые возможности для бизнеса и прибыльные проекты для всех стран-участниц. Одним из таких инструментов уже стал Тюркский инвестиционный фонд, через который рассматриваются проекты софинансирования на сумму от 20 миллионов долларов. Это показывает, что тюркское сотрудничество постепенно переходит от декларативной повестки к конкретным практическим шагам», – заявил эксперт.

Отдельное внимание на саммите в Туркестане будет уделено вопросам искусственного интеллекта и цифровой трансформации.

«Туркестанский саммит, в свою очередь, будет посвящен теме искусственного интеллекта и цифрового развития. Это направление актуально не только для Казахстана, но и для всего мирового сообщества. Сегодня государства конкурируют за технологические преимущества, ищут эффективные модели применения искусственного интеллекта и одновременно пытаются выработать правила его безопасного использования. В этой связи попытка координации национальных цифровых стратегий в рамках ОТГ выглядит логичным и своевременным шагом», – считает собеседник.

Эксперт уверен, что активное участие в формировании общей цифровой повестки может усилить позиции Казахстана в регионе.

«Такая работа может усилить обмен опытом, помочь совместно выявлять технологические и регуляторные риски, а также формировать долгосрочные подходы к развитию искусственного интеллекта. Казахстан последовательно продвигает цифровую трансформацию как один из факторов модернизации экономики и государственного управления. Поэтому координационная роль в общей тюркской цифровой повестке позволит нашей стране укрепить свой статус одного из технологических лидеров региона с высоким потенциалом в сфере искусственного интеллекта и цифрового развития», – резюмировал эксперт.

Саммит лидеров тюркских государств в Туркестане, как ожидается, станет еще одним шагом в переходе ОТГ от институционального становления к реализации конкретных инвестиционных, технологических и экономических инициатив.