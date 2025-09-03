С 31 августа по 1 сентября 2025 года в Тяньцзине (КНР) прошел саммит Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), участие в котором принял президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает BAQ.KZ. Саммит, собравший лидеров более 20 стран, стал площадкой для обсуждения стратегических вопросов безопасности, экономики, науки, инноваций и культурного сотрудничества.

Политолог Газиз Абишев отмечает, что к саммиту ШОС было приковано особое внимание международного сообщества.

Тут нужно понимать, что ШОС не является антизападным или антиамериканским блоком. Среди участников слишком много разновекторных интересов, скрытых противоречий и открытых противостояний. Тем не менее, одна из главных сплачивающих идей - уважение к суверенитету, национальным интересам, невмешательство во внутренние дела, стабильность, безопасность и честная торговля, — написал он в своем Telegram-канале.

По мнению Абишева, Китай и Индия использовали формат ШОС для нормализации двусторонних отношений и защиты экономических интересов.

У Индии особенное положение. На неё пытаются давить, вынуждая отказаться от российской нефти. С индийской точки зрения, несправедливо. У Моди 1,5 млрд человек, которых нужно кормить, греть и обеспечивать топливом, желательно - по приемлемой цене, — пишет эксперт.

Президент Токаев на саммите озвучил широкий спектр практических предложений, которые направлены на превращение ШОС из декларативного клуба в реально работающую платформу:

— Создание четырех центров ШОС по безопасности.

— Участие в инициативе Китая по Банку развития ШОС.

— Создание офиса ШОС по инвестиционным проектам на базе МФЦА.

— Поддержка глобального сотрудничества в области искусственного интеллекта.

— Создание Центра изучения водных проблем в Казахстане.

Казахстан предлагает конкретные меры в сфере экономики, инвестиций, науки и технологий. Саммит завершился подписанием 20 документов, включая Тяньцзиньскую декларацию, стратегию развития ШОС до 2035 года, дорожные карты по энергетике и безопасности, — отмечает политолог Марат Шибутов.

Его коллега Данияр Ашимбаев обращает внимание на культурный аспект визита — в Пекине президент Токаев открыл Культурный центр Казахстана, который включает в себя музей, выставочную экспозицию, конференц-зал, библиотеку и читальный зал. По его словам, это не только имиджевый проект, но и символ расширения формата казахстанско-китайского сотрудничества.

Нашей республике, безусловно, важны и политическое, и экономическое сотрудничество, включая инвестиции, торговлю, транзит, и туризм. Но не менее важен культурный обмен и продвижение национальной культуры и истории как важный бренд, который реально вызывает интерес в мире. История связей между Великой степью и Китаем многогранна и вызывает огромный интерес в научном мире. Сотни страниц написано на тему влияния древнего населения Казахстана на генезис китайской цивилизации, а также участия древнего населения Китая в этногенезе тюркских племен. При этом многие загадки до сих пор остаются без ответа, — написал Ашимбаев в Telegram.

Политолог Адиль Сейфуллин рассматривает выступление Токаева как "заявку Казахстана на лидерство в ШОС".

Президент не ограничился дежурными словами, а предложил целый набор практических инициатив — от офиса инвестпроектов до форума по ИИ. Казахстан стремится стать мозговым центром организации и площадкой для запуска новых проектов, — отмечает Сейфуллин.

По мнению Газиза Абишева, у Казахстана есть широкое пространство для маневра — в ближайшее время страна сможет сочетать участие в ШОС с международными встречами в ООН, обеспечивая стратегическую гибкость.



Саммит Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине подтвердил стратегическую роль Казахстана как посредника и активного участника многоуровневой международной дипломатии. Инициативы Токаева демонстрируют, что страна готова сочетать политическое влияние, экономические проекты, культурное и научное взаимодействие, превращая ШОС в платформу для конкретных действий и долгосрочного развития региона.