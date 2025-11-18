Советник президента Узбекистана Абдулазиз Комилов в интервью Euronews сообщил, что прошедший в Ташкенте саммит глав государств Центральной Азии и Азербайджана стал "революцией", переведя сотрудничество стран региона на качественно новый уровень — от разрозненных двусторонних контактов к стратегической региональной интеграции, передает BAQ.KZ. Он отметил, что участие Азербайджана формирует связку Центральная Азия — Южный Кавказ, создавая новый геополитический регион и усиливая потенциал транспортных, торговых и энергетических коридоров.

Присоединение Азербайджана придало формату новое политическое и геоэкономическое звучание, а президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил преобразовать консультативный диалог в полноценное "Сообщество Центральной Азии" со своим секретариатом и институциональной структурой. Лидеры стран обсудили дальнейшее укрепление единства региона — от безопасности и транспорта до водных и климатических вызовов. Президенты сошлись на мнении, что открытые границы, рост торговли, инвестиции и расширение логистики превратили Центральную Азию в зону динамичного развития, а теперь необходим следующий шаг — создание новых региональных институтов и единых правил.

Экономическая кооперация стала одной из ключевых тем: только Казахстан и Узбекистан подписали программу промышленного сотрудничества на $8 млрд, ориентированную как на внутренние рынки, так и на экспорт в третьи страны. Рост промышленности в регионе вдвое превышает мировой показатель, а взаимная торговля за последние годы фактически удвоилась.

По итогам саммита принята Совместная декларация и ряд документов, включая концепцию региональной безопасности, каталог рисков на 2026–2028 годы и решение о полном участии Азербайджана в консультативных встречах. Также лидеры поддержали кандидатуру Кыргызстана на непостоянное членство в Совбезе ООН.