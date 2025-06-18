  • 18 Июня, 23:02
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Самокатчица на полном ходу врезалась в ребёнка

Нарушительницу привлекли к административной ответственности.

Сегодня, 22:58
АВТОР
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Самокатчица на полном ходу врезалась в ребёнка Сегодня, 22:58
Сегодня, 22:58
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В Павлодаре произошел очередной инцидент с участием электросамоката - на этот раз пострадал ребенок, передает BAQ.KZ со ссылкой на департамент полиции Павлодарской области. Происшествие случилось на остановке "Затонский рынок" по улице Машхур Жусупа.

Женщина, передвигавшаяся на электросамокате по тротуару, нарушила правила дорожного движения и сбила ребенка прямо на пешеходной зоне.

Нарушительницу привлекли к административной ответственности по статье о нарушении правил передвижения пешеходами и иными участниками дорожного движения. Ей назначен штраф в размере 10 месячных расчетных показателей (примерно 38 000 тенге).

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