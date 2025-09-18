Самолет из Парижа кружил над Корсикой из-за уснувшего авиадиспетчера
Авиадиспетчер заснул во время посадки.
18 Сентября, 18:31
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
18 Сентября, 18:3118 Сентября, 18:31
259Фото: Shutterstock
Самолет, который летел из Парижа на Корсику, был вынужден несколько кругов провести над аэропортом из-за того, что авиадиспетчер, отвечающий за посадку, уснул, передает BAQ.KZ со ссылкой на британскую газету Daily Mail.
По данным издания, пассажирам пришлось ожидать снижения над Средиземным морем целых 18 минут. Ситуация осложнилась до такой степени, что пилот начал разрабатывать альтернативный план посадки в другом аэропорту.
Однако вмешательство полиции, которая поднялась на диспетчерскую вышку и разбудила сотрудника, позволило оперативно решить проблему. После этого самолет благополучно приземлился по первоначальному маршруту.
Инцидент вызвал немалое волнение среди пассажиров, но, к счастью, обошёлся без последствий.
Самое читаемое
- Отклонённый кандидат в акимы Семея подал в суд на избирательную комиссию
- В Минздраве назвали болезни, при которых казахстанцы не смогут получить водительские права
- "Кайрат" разгромно проиграл "Спортингу" в Лиге чемпионов
- Ерболат Досаев получил должность в Администрации Президента
- "Кайрат" объявил стартовый состав на матч Лиги чемпионов