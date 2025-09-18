Самолет, который летел из Парижа на Корсику, был вынужден несколько кругов провести над аэропортом из-за того, что авиадиспетчер, отвечающий за посадку, уснул, передает BAQ.KZ со ссылкой на британскую газету Daily Mail.

По данным издания, пассажирам пришлось ожидать снижения над Средиземным морем целых 18 минут. Ситуация осложнилась до такой степени, что пилот начал разрабатывать альтернативный план посадки в другом аэропорту.

Однако вмешательство полиции, которая поднялась на диспетчерскую вышку и разбудила сотрудника, позволило оперативно решить проблему. После этого самолет благополучно приземлился по первоначальному маршруту.

Инцидент вызвал немалое волнение среди пассажиров, но, к счастью, обошёлся без последствий.