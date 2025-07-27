В международном аэропорту Денвера в США на борту самолета Boeing 737 MAX 8 авиакомпании American Airlines произошел пожар, передает BAQ.KZ со ссылкой на CBS News.

Инцидент случился во время подготовки к вылету в Майами, возгорание было вызвано неисправностью шасси.

На борту находились 173 пассажира и 6 членов экипажа. Экипаж оперативно организовал эвакуацию. По информации телеканала, шесть человек получили легкие травмы: пятерым помощь оказали на месте, одного госпитализировали.

Инцидент стал причиной задержек 87 рейсов, часть вылетов отменили. Специалисты начали расследование причин возгорания.