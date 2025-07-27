Самолет загорелся в аэропорту Денвера в США: на борту находились пассажиры
Инцидент стал причиной задержек 87 рейсов.
Сегодня, 19:02
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:02Сегодня, 19:02
91
В международном аэропорту Денвера в США на борту самолета Boeing 737 MAX 8 авиакомпании American Airlines произошел пожар, передает BAQ.KZ со ссылкой на CBS News.
Инцидент случился во время подготовки к вылету в Майами, возгорание было вызвано неисправностью шасси.
На борту находились 173 пассажира и 6 членов экипажа. Экипаж оперативно организовал эвакуацию. По информации телеканала, шесть человек получили легкие травмы: пятерым помощь оказали на месте, одного госпитализировали.
Инцидент стал причиной задержек 87 рейсов, часть вылетов отменили. Специалисты начали расследование причин возгорания.
Самое читаемое
- Житель Караганды лишился 2,6 миллиона тенге, заказав установку балкона
- Хроника громкого процесса: как Перизат Кайрат похитила несколько миллиардов
- На трассе Павлодар – Семей произошло жуткое ДТП: один человек погиб
- 85 тысяч иностранных туристов получили карточки с QR-кодом в Казахстане
- Запрет на никаб и паранджу: мнение эксперта