Самолет FlyArystan сбил собаку после приземления

Авиакомпания FlyArystan сообщила о происшествии в аэропорту Шымкента, где самолёт столкнулся с животным после посадки, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По данным авиаперевозчика, 15 апреля 2026 года после посадки рейса FS7105 по маршруту Алматы - Шымкент воздушное судно столкнулось с собакой на взлётно-посадочной полосе.

Самолёт получил повреждения

В результате столкновения были повреждены отдельные компоненты самолёта.и В компании уточнили, что необходимые детали для замены будут доставлены из Алматы.

Проводится проверка

В FlyArystan подчеркнули, что безопасность полётов остаётся приоритетом.

По факту происшествия проводится проверка.