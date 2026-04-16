Самолет FlyArystan сбил собаку после приземления
Авиакомпания подтвердила столкновение на взлётно-посадочной полосе.
Сегодня 2026, 13:07
73Фото: Архив BAQ.KZ
Авиакомпания FlyArystan сообщила о происшествии в аэропорту Шымкента, где самолёт столкнулся с животным после посадки, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
По данным авиаперевозчика, 15 апреля 2026 года после посадки рейса FS7105 по маршруту Алматы - Шымкент воздушное судно столкнулось с собакой на взлётно-посадочной полосе.
Самолёт получил повреждения
В результате столкновения были повреждены отдельные компоненты самолёта.и В компании уточнили, что необходимые детали для замены будут доставлены из Алматы.
Проводится проверка
В FlyArystan подчеркнули, что безопасность полётов остаётся приоритетом.
По факту происшествия проводится проверка.
Самое читаемое
- Морозы до 18 градусов вернутся в регионы Казахстана
- Стрельба в воинской части Павлодара: есть погибший и раненый
- Астана получит новый статус: что будет с бюджетом и регионами – ответ Миннацэкономики
- Долги в Казахстане могут списать без проверки доходов: кого это коснется
- Фотограф из Астаны показал другую сторону строительства LRT