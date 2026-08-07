«Самрук-Қазына» подтвердил переход госдоли в ERG

Разговоров вокруг судьбы государственного пакета Eurasian Resources Group было много, но теперь есть официальное подтверждение. Госдоля в размере 40% перешла в собственность фонда «Самрук-Қазына» 4 августа, передает BAQ.KZ.

Решение принято правительством.

Передача актива соответствует стратегии и роли АО „Самрук-Казына“ как суверенного фонда по эффективному управлению активами в интересах государства, - говорится в сообщении фонда.

Изменения уже отражены и на сайте самой ERG. Там указано, что «Самрук-Қазына», единственным акционером которого является правительство республики, владеет 40% группы. Раньше эта доля числилась за Комитетом госимущества и приватизации Министерства финансов. Наследникам Алиджана Ибрагимова, одного из акционеров-основателей, принадлежит 20,7%, Шахмурату Муталипу - 39,3%.

Группа входит в число мировых лидеров по производству феррохрома и кобальта и является крупным поставщиком меди. В Евразийском регионе она лидирует на рынках железной руды и глинозёма, а алюминий высоких марок в Казахстане производит только она.

В республике группе принадлежат ТНК «Казхром», Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение, «Алюминий Казахстана», Казахстанский электролизный завод и Евроазиатская энергетическая корпорация. ERG остаётся одним из ключевых поставщиков электроэнергии и крупным железнодорожным оператором Центральной Азии.

За рубежом у группы медный завод Frontier и предприятие Metalkol в Демократической Республике Конго, а в Бразилии проект BAMIN с рудником Pedra de Ferro, глубоководным портом Porto Sul и участком железной дороги FIOL.

По данным компании, с начала работы в Казахстане ERG направила на развитие действующих и создание новых производств более 14,6 млрд долларов. Социальные инвестиции превысили 1,1 млрд.