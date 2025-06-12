В поисках идеального отпуска путешественники всё чаще обращают внимание не только на пляжи, но и на температуру и чистоту воды. Тёплые, кристально чистые моря с живописными пейзажами и богатым подводным миром — желанный выбор для миллионов туристов. BAQ.KZ со ссылкой на yandex.kz публикует список из десяти морей, которые считаются одними из лучших в мире по этим параметрам.

Андаманское море

Расположенное между Индией и Юго-Восточной Азией, оно поражает чистотой воды и богатым подводным миром. Температура — около 26–28°C круглый год. Популярно среди дайверов и любителей уединённых пляжей.

Карибское море

Белоснежные пляжи, температура воды до 29°C, отличные условия для снорклинга и дайвинга. Багамы, Ямайка и Куба — лишь часть направлений, притягивающих туристов со всего мира.

Филиппинское море

Глубокое и биологически богатое море между Филиппинами, Японией и Палау. Вода прогревается до 28–29°C. Привлекает профессиональных дайверов уникальными подводными экосистемами.

Эгейское море

Средиземноморское очарование между Грецией и Турцией. Температура летом до 26°C. Комбинирует пляжный отдых с историей, античной архитектурой и островной романтикой.

Аравийское море

Тёплое (до 30°C), насыщенное культурой и историей море. Идеально для дайвинга, рыбалки и яхтинга. Побережье Омана и Индии особенно популярны среди путешественников.

Средиземное море

Классика мирового туризма. Вода прогревается до 28–30°C на южных курортах. Лучшие регионы по чистоте: Мальта, Сардиния и Крит.

Красное море

Настоящий рай для дайверов. Температура летом до 30°C. Прозрачность воды и коралловые рифы — визитная карточка Шарм-эль-Шейха и Хургады.

Море Флорес (Индонезия)

Известно богатейшим подводным миром, возможностью наблюдать китов и дельфинов. Температура — до 29°C. Особенно красиво в районе Лабуан Баджо.

Коралловое море (Австралия)

Дом для Большого Барьерного рифа. Тёплая вода (до 30°C), высокая прозрачность и потрясающая морская жизнь. Один из лучших уголков планеты для экологического туризма.

Море Хальмахера (Индонезия)

Малоизвестный, но поразительно красивый регион. Температура до 30°C. Чистая вода, разнообразные кораллы и яркие морские обитатели делают его настоящим сокровищем среди дайверов.

Эти моря не только радуют глаз, но и позволяют прочувствовать гармонию с природой — будь то через снорклинг, наблюдение за дельфинами или прогулки по уединённым пляжам. Планируете отпуск? Возможно, один из этих уголков — именно то, что вам нужно.