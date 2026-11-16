Самый грязный воздух в Алматы бывает по воскресеньям: что показал мониторинг

В Алматы выяснили, в какой день недели воздух загрязнен сильнее всего. Организация Almaty Air Initiative сравнила данные мониторинга с 1 января по 5 ноября 2026 года, и худшим днем оказалось воскресенье.

По данным организации, по воскресеньям средняя концентрация мелкодисперсных частиц PM2.5 в городе составляла 32,7 микрограмма на кубический метр. Это самый высокий показатель за неделю.

Для сравнения, Всемирная организация здравоохранения рекомендует, чтобы суточный уровень не превышал 15 микрограммов на кубический метр. Выходит, воскресный показатель выше этой нормы примерно в 2,2 раза.

В какие дни воздух чище

Концентрация PM2.5 в течение недели заметно меняется. Чище всего воздух в пятницу, а в субботу и воскресенье он резко ухудшается.

Средняя концентрация PM2.5 по дням недели в микрограммах на кубический метр.

понедельник 25,2;

вторник 22,2;

среда 21,9;

четверг 21,4;

пятница 20,1;

суббота 29,3;

воскресенье 32,7.

Почему по воскресеньям хуже

Almaty Air Initiative называет несколько причин.

Первая связана с тем, что по воскресеньям многие жители города и пригородов проводят время дома. Из-за этого сильнее сказываются бытовые выбросы. Дым от бань и мангалов, сжигание мусора и листьев добавляют в воздух загрязняющие вещества.

Вторая причина в погоде. Когда ветер стихает и возникает температурная инверсия, вредные вещества плохо рассеиваются и скапливаются у земли, то есть там, где люди дышат.

Сколько дней в 2026 году воздух был грязным

По календарю мониторинга с 1 января по 5 ноября 2026 года качество воздуха в Алматы было хорошим 175 дней, умеренным 76 дней, а вредным 68 дней. Значит, за этот период 68 дней концентрация PM2.5 в воздухе была повышенной.

Что делать в дни смога

Специалисты Almaty Air Initiative советуют в дни сильного загрязнения заниматься спортом дома, а не на улице, выходя из дома, надевать плотно прилегающий респиратор FFP2 или N95, а дома включать бризер, очиститель и увлажнитель воздуха. Проветривать комнату лучше только тогда, когда уровень загрязнения низкий.

Следить за качеством воздуха можно на специальных платформах мониторинга или в приложении Taza Air, оно доступно в App Store и Google Play.

Чтобы воздух стал чище, по мнению представителей организации, нужно сократить бытовые выбросы. Для этого дома, бани и хозяйственные постройки стоит отапливать газом, а не углем и другим топливом, и не сжигать мусор и листья.