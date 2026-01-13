Санавиация МЧС спасла жизнь пациентке с травмой позвоночника в Павлодарской области
Сегодня днём вертолёт санитарной авиации МЧС вылетел из Экибастуза в Павлодар для экстренной транспортировки женщины с травмой позвоночника, передает BAQ.KZ.
Воздушная эвакуация позволила оперативно доставить пациентку в областное медицинское учреждение.
Безопасность полёта обеспечили пилоты Саукинбек Керим и Асилхан Азамат, техническое сопровождение выполняли инженеры Шахабаев Даурен и Кудайберген Ербол.
