Сегодня днём вертолёт санитарной авиации МЧС вылетел из Экибастуза в Павлодар для экстренной транспортировки женщины с травмой позвоночника, передает BAQ.KZ.

Воздушная эвакуация позволила оперативно доставить пациентку в областное медицинское учреждение.

Безопасность полёта обеспечили пилоты Саукинбек Керим и Асилхан Азамат, техническое сопровождение выполняли инженеры Шахабаев Даурен и Кудайберген Ербол.