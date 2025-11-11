Развитие Транскаспийского маршрута сегодня стало одной из ключевых тем в энергетической повестке Казахстана. На фоне растущего интереса Европы к каспийской нефти и газу, а также санкционного давления на российскую инфраструктуру, вопрос о диверсификации экспортных путей приобретает особое политико-экономическое значение. Однако, по мнению политолога, разговор о "разрыве" энергетических связей между Казахстаном и Россией - не более чем спекуляция. Подробнее об этом — в материале корреспондента BAQ.KZ.

По словам политолога Замира Каражанова, развитие Транскаспийского маршрута никак не влияет на отношения между Казахстаном и Россией.

"Все споры были актуальны на этапе, когда эти маршруты только строились или обсуждались. Сегодня, когда инфраструктура уже создана, вопрос давно ушёл на второй план", — объясняет эксперт.

Политолог отмечает, что Казахстан по-прежнему экспортирует основную часть нефти через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Альтернативными маршрутами являются Баку - Тбилиси - Джейхан и пока остаются дополнительными, а не конкурентными.

"Когда строился КТК, Россия действительно настаивала, чтобы нефть шла по её территории. Но любые обходные маршруты сегодня не вызывают раздражения у Москвы. Россия как страна-транзитер несёт ответственность за стабильность поставок. Если она не может это обеспечить из-за санкций или внешней политики — это её проблема, а не Казахстана", — поясняет эксперт.

Санкции и новая логика транзита

Каражанов подчёркивает, что основной риск для российской стороны связан с невозможностью гарантировать стабильность транзита в условиях ограничений со стороны Запада. Пятый и шестой пакеты санкций ЕС фактически распространились на транзит нефти через территорию России.

"Когда Россия принимает внешнеполитические решения, она должна учитывать последствия. Если из-за санкций поставки прерываются, претензии предъявляют именно к транзитёру. Казахстан, напротив, выполняет все договорённости и не несёт ответственности за риски, возникшие не по его вине", — отметил политолог.

В результате Казахстан вынужден постепенно увеличивать экспорт через Азербайджан. По данным Каражанова, первые поставки по этому направлению начались в 2023 году в объёме 1,4 млн тонн, в 2024-м планировалось 1,5 млн тонн, но технические сложности не позволили выйти на этот показатель.

"Объёмы пока небольшие, при общем уровне добычи 88 млн тонн нефти в год. Однако это направление имеет важное значение как стратегический резерв. Здесь нет речи об "обходе России". Речь идёт о страховании рисков, а не о политике", — подчеркнул эксперт.

Приоритет — интересы Казахстана

Каражанов убеждён, что Казахстан выстраивает энергетическую политику, исходя из принципа суверенитета. Все внешнеэкономические решения должны учитывать прежде всего национальные интересы: транспортную, энергетическую и продовольственную безопасность.

"На первом месте — интересы Казахстана. Но это не значит, что мы действуем в ущерб другим странам. Мы исполняем все подписанные договоры, не берём на себя лишних обязательств и не нарушаем партнёрства. Просто решения теперь принимаются исходя из наших приоритетов", — поясняет политолог.

По его словам, такая позиция отражает новый этап в развитии внешней политики страны, где прагматизм заменяет идеологические подходы. Казахстан стремится укреплять экономическую самостоятельность, не разрушая при этом существующие альянсы.

Региональная связанность как вопрос безопасности

Особое внимание эксперт уделяет вопросу транспортной связанности Центральной Азии. По его мнению, Казахстан не конкурирует с соседями, а, напротив, заинтересован в развитии общей инфраструктуры.

"Центральная Азия остаётся регионом с низкой плотностью железных дорог и автотрасс. Мы сильно зависим от соседей, и любое событие в России, Китае или Азербайджане может повлиять на нас. Поэтому Казахстан поддерживает проекты, повышающие связанность региона — будь то железная дорога Китай–Кыргызстан–Узбекистан или маршруты к пакистанским портам", — говорит Каражанов.

Такой подход, по мнению эксперта, позволяет снизить риски изоляции и повысить устойчивость экономики.

Новые горизонты энергетического суверенитета

Каражанов также отметил, что диверсификация касается не только нефти и газа. Казахстан активно участвует в новых инфраструктурных проектах: прокладке высоковольтной линии через Каспийское море, оптоволоконного кабеля между Азией и Европой, а также внедрении спутниковых технологий связи.

"Мы становимся более самостоятельными и независимыми — не только от одной трубы или дороги. Даже развитие спутниковой связи и проектов вроде Starlink показывает, что Казахстан диверсифицирует не только маршруты, но и коммуникационные каналы. Это прямое укрепление суверенитета", — подчеркнул политолог.

Таким образом, развитие Транскаспийского маршрута не означает ослабления казахстанско-российских отношений. Напротив, Казахстан демонстрирует готовность к прагматичному партнёрству, при одновременном укреплении своей энергетической и транспортной независимости.