Президент США Дональд Трамп снова озвучил ультиматум Кремлю, передает BAQ.KZ cо ссылкой на официальный Youtube-канал Белого дома. По его словам, у Владимира Путина остаётся две недели, чтобы показать готовность к урегулированию войны в Украине.

Через две недели я приму очень важное решение. Это могут быть массивные санкции, массивные тарифы, и то и другое — или ничего, — заявил американский лидер.

Он уточнил, что собирается оценить "чью это вина" и насколько стороны готовы к встрече. Трамп добавил, что лично предложил Путину провести переговоры, а окончательное решение по дальнейшим шагам объявит после этого срока. При этом он допустил возможность пригласить российского президента на чемпионат мира по футболу в США в 2026 году — "в зависимости от того, как будут развиваться события в Украине".

Глава Белого дома вновь продемонстрировал фото со встречи с Путиным 15 августа на Аляске, назвав его "замечательным". Однако подчеркнул, что Вашингтон не намерен закрывать глаза на действия России: накануне российская ракета ударила по американскому заводу на Закарпатье, и, по словам Трампа, ему это "не нравится".

Ультиматумы Трампа звучат уже не впервые. В июле он обещал остановить войну за 50 дней, затем сокращал сроки — сначала до 10 дней с угрозой 100-процентных пошлин против России и её партнёров, затем до "недели-двух". Несмотря на жёсткую риторику, после переговоров с Путиным в августе меры так и не были введены: в Белом доме объяснили это желанием оставить пространство для дипломатии.

Теперь у Москвы есть ровно две недели.