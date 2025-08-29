Постановлением Правительства Казахстана Жаркешов Санжар Серикбаевич назначен на должность вице-министра энергетики, передает BAQ.KZ.

Санжар Жаркешов родился 24 октября 1986 года. Окончил Казахский университет экономики, финансов и международной торговли (2009) и Университет Техаса в Остине, США (2010).

Трудовую деятельность начал инженером-исследователем в США, затем работал инженером по бурению в "ExxonMobil" на международных проектах, включая Казахстан, Ирак и Сахалин. Позднее занимал руководящие должности в компаниях "Merlin ERD" (Шотландия) и "McKinsey & Company" (Лондон), где консультировал проекты в разных странах мира.

С 2019 по 2020 годы Жаркешов был вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов РК, курируя геологическую отрасль. После этого занимал топ-менеджерские позиции в национальных нефтегазовых компаниях Украины и Казахстана, включая пост председателя правления АО "НК "QazaqGaz" с марта 2022 по август 2025 года.

Новое назначение предполагает курирование вопросов энергетики на государственном уровне и участие в реализации стратегических проектов отрасли.