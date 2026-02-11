Советник – пресс-секретарь Первого Президента Республики Казахстан Айдос Укибай прокомментировал состояние здоровья Сары Алпысовны Назарбаевой в ответ на многочисленные запросы СМИ и граждан, передает BAQ.KZ.

По его словам, с апреля 2025 года Сара Назарбаева проходила лечение в Национальном госпитале Медицинского центра Управления делами Президента в Алматы. В этот период у нее произошел обширный инфаркт миокарда.

Врачи диагностировали ишемическую болезнь сердца, сердечную и легочную недостаточность на фоне тяжелой формы сахарного диабета, а также прогрессирующую хроническую почечную недостаточность. В течение длительного времени пациентка находилась на аппаратах искусственной вентиляции легких и искусственной почки.

В январе текущего года в связи со стабилизацией состояния Сара Назарбаева была выписана из стационара. В настоящее время она находится под наблюдением врачей в домашних условиях в Алматы.