Израильские СМИ продолжают сообщать о значительном влиянии супруги премьер-министра Биньямина Нетаньяху, Сары Нетаньяху, на политические процессы в стране, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu.

По последним данным, она лично обратилась к министрами партии "Ликуд" с просьбой подписать письмо президенту Ицхаку Герцогу с просьбой о помиловании её мужа, который обвиняется в нескольких коррупционных делах.

Как сообщает израильское государственное телевидение KAN, после настоятельной просьбы Сары Нетаньяху 14 министров из "Ликуда" подписали письмо с призывом к президенту Герцогу смягчить судьбу премьер-министра. Известно, что Сара Нетаньяху связывалась с некоторыми министрами, которые первоначально отказались подписывать документ, пытаясь убедить их поддержать инициативу.

Супруга главы правительства заявила, что сейчас "наступил подходящий момент для помилования", и при этом ссылалась на поддержку со стороны президента США Дональда Трампа. Сара Нетаньяху назвала обвинения против мужа "надуманными" и заявила, что они не повлекут за собой юридических последствий.

В то же время некоторые министры рассматривают инициативу как политический жест, не имеющий юридической силы. Идею организовала министр охраны окружающей среды Идит Сильман, которая возглавила сбор подписей.

Стоит отметить, что 13 октября Дональд Трамп во время визита в Израиль призвал президента Герцога рассмотреть вопрос о помиловании Нетаньяху.

Сам премьер-министр проходит по трём уголовным делам, связанным с обвинениями во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении служебным положением. История с обвинениями началась ещё в 2019 году, а процесс в суде продолжается уже несколько лет, что делает Нетаньяху первым премьер-министром Израиля, сидящим на скамье подсудимых во время исполнения своих обязанностей.