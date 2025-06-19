По представлению Президента депутаты Сената проголосовали за освобождение от должности судьи Верховного Суда Жармухамбетовой Сары Азымбековны. Данный вопрос был предварительно рассмотрен профильным Комитетом Сената, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Представление Президента зачитал председатель Высшего судебного совета Дмитрий Малахов.

"На ваше рассмотрение внесено представление главы государства об освобождении Жармухамбетовой Сары от должности судьи Верховного суда в связи с уходом в отставку. Сара Азымбековна достигла пенсионного возраста, имеет огромный опыт судейской работы 28 лет, пользуется заслуженным авторитетом в судейском сообществе. В связи с чем просим поддержать представление главы государства об освобождении Жармухамбетовой от должности судьи ВС в связи с уходом в отставку", - говорится в представлении.