Под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина состоялось заседание Республиканского штаба по противодействию распространению саранчи, передает BAQ.KZ.

В Туркестанской и Жамбылской областях завершены химические обработки против мароккской саранчи. Продолжаются защитные мероприятия против итальянского пруса в 15 регионах и азиатской саранчи в 8 регионах.

По информации Министерства сельского хозяйства, на приграничных участках ведется постоянный мониторинг очагов саранчовых и возможных перелетов с сопредельных территорий.

"В настоящее время угроз с территории Китая и Кыргызстана нет. Проводится обследование приграничных зон с Россией и Узбекистаном. Очагов не выявлено. Совместно со специалистами соседних стран наши специалисты продолжают обследовательские работы", — сообщил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов.

В ходе заседания также подведены итоги посевной 2025 года. Площади посевов составили 23,7 млн га, из них зерновых –15,6 млн га, масличных – 3,4 млн га, кукурузы – 168 тыс. га, картофеля – 127,8 тыс. га, сахарной свеклы – 17,7 тыс. га.